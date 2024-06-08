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帯付き　LSD 初回限定版　ワンオーナー
商品番号 V90816395646
商品名

帯付き　LSD 初回限定版　ワンオーナー
ブランド名 Vswirl
特別価格 税込 27,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

プレイステーションソフト　初回限定版　LSD　帯付き紙ジャケットカードは全8枚すべてあります。ジャケットの角、ケースに若干の擦り傷はありますが目立った汚れ等はありません。PS2において動作確認済み。発送日はご入金確認後の1～2日以内を予定しています。水濡れや破損しないようOPP袋やプチプチに包んで発送致します。
http://narcologia.ru/goods/assessor177103.html
http://narcologia.ru/goods/septet572919.html
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