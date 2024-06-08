帯付き　LSD 初回限定版　ワンオーナー

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商品詳細
プレイステーションソフト 初回限定版 LSD 帯付き紙ジャケットカードは全8枚すべてあります。ジャケットの角、ケースに若干の擦り傷はありますが目立った汚れ等はありません。PS2において動作確認済み。発送日はご入金確認後の1～2日以内を予定しています。水濡れや破損しないようOPP袋やプチプチに包んで発送致します。
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