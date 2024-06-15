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あいのちから クリスマスBOX【一部抜けあり】
商品番号 F36792568339
商品名

あいのちから クリスマスBOX【一部抜けあり】
ブランド名 Fswirl
特別価格 税込 4,395 円
在庫状況 あり

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商品詳細

セブチSEVENTEENあいのちからクリスマスBOXセット内容に一部抜けがありますので、ご購入頂く前に下記をお目通しください。封入内容・通常盤11枚（ウォヌ、ミンギュ以外）BOXにスペースができてしまうため、初回盤（トレカなし）を2枚入れております。CDはすべて開封済みです。・クリスマスカード13枚抜けなし・ステッカーセット抜けなし・通常盤トレカ6枚（エスクプスジョンハンジョシュアホシスングァンディノ）以上となり、外付け特典は含まれません。メルカリ便で発送いたしますが、その際に再利用のダンボールを使用いたしますので予めご容赦ください。ご不明点やご質問等ございましたら、コメントよりお願いいたします。
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