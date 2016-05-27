ヴィンテージ飛び出す絵本　人間の体　The Human Body

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80年代にアメリカで購入したヴィンテージのとび出す絵本、人間の体TheHumanBodyです。●状態：長期自宅保管しておりました。大変美品でございます。●カバー：なし●ヤケ：なし●ヨレ：なし●スレ：なし●折り目：あり●書き込み：なし●その他、注意事項：ヴィンテージ中古品ということをご理解の上ご検討ください。#飛び出す絵本#ヴィンテージ絵本#人間の体