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商品詳細
80年代にアメリカで購入したヴィンテージのとび出す絵本、人間の体TheHumanBodyです。●状態：長期自宅保管しておりました。大変美品でございます。●カバー：なし●ヤケ：なし●ヨレ：なし●スレ：なし●折り目：あり●書き込み：なし●その他、注意事項：ヴィンテージ中古品ということをご理解の上ご検討ください。#飛び出す絵本#ヴィンテージ絵本#人間の体
http://narcologia.ru/goods/monophonic458212.html
http://narcologia.ru/goods/ramshackle249366.html
http://narcologia.ru/goods/displease644831.html
ヴィンテージ飛び出す絵本 人間の体 The Human Body
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