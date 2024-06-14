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【美品：1年未満】プレイステーション5本体CFI-1200A01購入証明書付き
商品番号 C29720935776
商品名

【美品：1年未満】プレイステーション5本体CFI-1200A01購入証明書付き
ブランド名 Cswirl
特別価格 税込 20,140 円
在庫状況 あり

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商品詳細

購入してみましたが、合計3時間程度の使用で、ほぼ未使用になります。▫️購入日（出荷）：2022年12月24日　※購入証明書付きですので、　　短いですがメーカー保証1年も受けられると思います。　　延長保証なしです。　※ノジマオンラインで購入▫️型番　CFI-1200A01▫️状態傷も目視で確認しましたが見当たりませんでした（写真参照）動作異常なし。ファームウェア不明▫️内容物商品は次のとおりです。①本体(825ＧＢ)※ディスクドライブ搭載②コントローラ③ACアダプター④HDMIケーブル⑤コントローラ充電ケーブル⑥横置き用のベース⑦クイックスタートガイド⑧セーフティガイド⑨保証を受けるための納品書(ps5は保証書が無いらしく、　納品書のみで保証可とのこと)※値下げ交渉はご遠慮ください。
http://narcologia.ru/goods/freezer857798.html
http://narcologia.ru/goods/influenza972893.html
http://narcologia.ru/goods/browse149491.html
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