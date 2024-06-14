【美品：1年未満】プレイステーション5本体CFI-1200A01購入証明書付き

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商品詳細
購入してみましたが、合計3時間程度の使用で、ほぼ未使用になります。▫️購入日（出荷）：2022年12月24日 ※購入証明書付きですので、 短いですがメーカー保証1年も受けられると思います。 延長保証なしです。 ※ノジマオンラインで購入▫️型番 CFI-1200A01▫️状態傷も目視で確認しましたが見当たりませんでした（写真参照）動作異常なし。ファームウェア不明▫️内容物商品は次のとおりです。①本体(825ＧＢ)※ディスクドライブ搭載②コントローラ③ACアダプター④HDMIケーブル⑤コントローラ充電ケーブル⑥横置き用のベース⑦クイックスタートガイド⑧セーフティガイド⑨保証を受けるための納品書(ps5は保証書が無いらしく、 納品書のみで保証可とのこと)※値下げ交渉はご遠慮ください。
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