21エモン めざせ！ホテル王 PCエンジン HuCARD NEC レア

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☆HUDSONNECのPCEngineピーシーエンジン用ゲームソフトHEsystemヒューカード藤子・F・不二雄の21エモンめざせ！ホテル王です。ケース、付属品に小傷汚れ等あり。カードケースに少しベタつきあり。ゲームカードに目立つ酷い傷はありません。起動確認済みです。★起動確認済みですが全ての動作を確認したわけではありません。またお手持ちの機種との相性もありますので動作の確実性を保証するものではありません。中古品、自宅保管品ですので以上にご理解頂ける方のみ宜しくお願い致します。ゲームを探すなら→#ウミネコゲームレトロゲームも沢山取り扱っております。複数購入等ご相談ください。#21エモン#PCエンジン#NEC#ヒューカード