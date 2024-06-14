ユニバエクスプレスパスチケット2枚

USJエクスプレスパス 2枚セット 2023年7月末に行ったときに機械のトラブルでアトラクションが中止になったため発券されたものです。次行いつ行けるかわからないのでお売りします。※使い方のわかる方のみご購入されてください。★エクスプレスパス2枚セット（新品、未使用）チケットに記載されている下記7個のアトラクションの中から、いずれか1個だけ選んで使用出来ます。●ジュラシック・パーク・ザ・ライド●ザ・フライング・ダイナソー●ジョーズ●ミニオン・ハチャメチャ・ライド●ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド●スペース・ファンタジー・ザ・ライド●アメージング・アドベンチャー・オブ・スパイダーマン・ザ・ライド4K3D入園日指定無しGW、夏休み、冬休み、春休みにも使用可※入場券は別途必要※有効期限2024年7月末まで※バラ売り不可※お一人につき一枚必要です※すり替え防止の為、発送後のキャンセルはお断りします#本#地理／旅行・ガイド#ユニバ



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