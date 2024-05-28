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建築設備士 学科問題解説集 令和4年度版　令和5年　建築設備士試験
商品番号 H92285502023
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建築設備士 学科問題解説集 令和4年度版　令和5年　建築設備士試験
ブランド名 Hspare
特別価格 税込 7,560 円
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商品詳細

・「建築設備士学科問題解説集令和4年度版」日建学院建築設備士教材研究会/日建学院建築設備士教材研究会定価:￥3800・「令和5年建築設備士試験　第二次試験受験準備講習会　資料」※以上2冊セットでの販売#日建学院建築設備士教材研究会#日建学院建築設備士教材研究会#本#土木・建築／建築写真3枚目の様なシャープでの書き込みが何ページかあります。2冊とも表紙、裏表紙共に多少の傷はあります。中側は上記記載以外は目立つ汚れや折り目はありません。※神経質な方はお止め下さい。※ノークレ、ノーリターンでお願い致します。
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