  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
ASUS ROG ALLY エイライ RC71L ゲーミングPC ポータブル
商品番号 X14824625111
商品名

ASUS ROG ALLY エイライ RC71L ゲーミングPC ポータブル
ブランド名 エイスース
特別価格 税込 34,610 円
在庫状況 あり

在庫状況について


数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

ご閲覧ありがとうございます。商品は、ROGALLYエイライRC71LゲーミングPCポータブル　です。　使用期間は、一ヶ月ぐらいです。一日2時間〜3時間使用していました。目立った傷汚れは、ございません。画面には、保護フィルムを貼って使用していました。おまけとして、本体を持ち運べるケースをお付け致します。即購入可能です。お取り置き不可です。ご質問がありましたら、コメントにてよろしくお願い致します。それでは、ご購入検討よろしくお願い致します。ASUSROGALLYエイライRC71LゲーミングPCポータブル7インチRyzenZ1Extremeメモリ16GBSSD512GBリフレッシュレート120HzカードリーダーWindows11質量608gホワイトRC71L-Z1E512【OS】Windows11Home64ビット【カラー】ホワイト【本体サイズ】幅280.0mm×奥行き111.38mm×高さ21.22~32.43mm(スティック先端からの厚さは40.58mm)約608g【バッテリー駆動】約10.2時間【消費電力】最大約65W【グラフィックス】AMDRadeonグラフィックス(最大8.6TFlopsFP32)【ディスプレイ】7.0型ワイドTFTカラー液晶、グレア、1,920×1,080ドット(リフレッシュレート:120Hz)【CPU】AMDRyzenZ1Extremeプロセッサー【メモリ】16GBLPDDR5-6400【スロット】オンボードメモリのみ【ストレージ】512GB(PCIExpress4.0x4接続)【タッチパネル】搭載【ポインティングデバイス】10点マルチタッチ・タッチスクリーン(静電容量方式)【センサ】加速度センサ、ジャイロセンサ【WindowsHello】指紋認証対応【ボタン】左スティック/右スティック、方向ボタン、表示ボタン、コマンドセンターボタン、ArmoryCrateボタン、メニューボタン、A/B/X/Yボタン、マクロ1ボタン、マクロ2ボタン、左バンパー/右バンパー、左トリガー/右トリガー、音量ボタン、電源ボタン製品年式...2023CPU種類...その他OS...Windows11
http://narcologia.ru/goods/Stanford505173.html
http://narcologia.ru/goods/navigate322030.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual118046.html
ASUS ROG ALLY エイライ RC71L ゲーミングPC ポータブル
ASUS ROG Ally ゲーミングPC ROG Ally 7インチ Ryzen Z1 メモリ16GB SSD512GB リフレッシュレート120Hz Windows11 ポータブル 重量608g ホワイト RC71L-Z1512
ASUS ROG ALLY エイライ RC71L ゲーミングPC ポータブル
ASUS ROG Ally ゲーミングPC ROG Ally 7インチ Ryzen Z1 メモリ16GB SSD512GB リフレッシュレート120Hz Windows11 ポータブル 重量608g ホワイト RC71L-Z1512
ASUS ROG ALLY エイライ RC71L ゲーミングPC ポータブル
ASUS、ポータブルゲーミングPC「ROG Ally」を6月14日発売！ 価格は ...
ASUS ROG ALLY エイライ RC71L ゲーミングPC ポータブル
ポータブルゲーミングPC ROG Ally(エイライ) ホワイト RC71L-Z1E512 [7.0型 /Windows11 Home /メモリ：16GB /SSD：512GB /2023年6月モデル]
ASUS ROG ALLY エイライ RC71L ゲーミングPC ポータブル
ポータブルゲーミングPC ROG Ally(エイライ) ホワイト RC71L-Z1E512 ...
ASUS ROG ALLY エイライ RC71L ゲーミングPC ポータブル
ポータブルゲーミングPC「ROG Ally」インプレッション - GAME Watch
ASUS ROG ALLY エイライ RC71L ゲーミングPC ポータブル
Amazon | ASUS ゲーミングPC ROG Ally RC71L 7インチ Ryzen Z1 Extreme ...
ASUS ROG ALLY エイライ RC71L ゲーミングPC ポータブル
Amazon | ASUS ゲーミングPC ROG Ally RC71L 7インチ Ryzen Z1 ...
ASUS ROG ALLY エイライ RC71L ゲーミングPC ポータブル
ASUSのゲーミングブランド『ROG』初のポータブルゲーミングPC『ROG ...
ASUS ROG ALLY エイライ RC71L ゲーミングPC ポータブル
Hothotレビュー】現時点最高のポータブルゲーミングPC「ROG Ally ...
ASUS ROG ALLY エイライ RC71L ゲーミングPC ポータブル
Amazon | ASUS ゲーミングPC ROG Ally RC71L 7インチ Ryzen Z1 Extreme ...
ASUS ROG ALLY エイライ RC71L ゲーミングPC ポータブル
ASUS ROG ALLY エイライ RC71L ゲーミングPC 専用収納ケース ROG ALLY バッグ ブラック（ケースのみ）-Aenllosi
ASUS ROG ALLY エイライ RC71L ゲーミングPC ポータブル
ゲーミングモバイルパソコン ROG Ally (2023) RC71L ホワイト RC71L ...
ASUS ROG ALLY エイライ RC71L ゲーミングPC ポータブル
ポータブルゲーミングPC ROG Ally(エイライ) ホワイト RC71L-Z1E512 ...
ASUS ROG ALLY エイライ RC71L ゲーミングPC ポータブル
Amazon | ASUS ゲーミングPC ROG Ally RC71L 7インチ Ryzen Z1 Extreme ...

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru