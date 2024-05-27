ASUS ROG ALLY エイライ RC71L ゲーミングPC ポータブル

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ASUS、ポータブルゲーミングPC「ROG Ally」を6月14日発売！ 価格は ...



ポータブルゲーミングPC ROG Ally(エイライ) ホワイト RC71L-Z1E512 [7.0型 /Windows11 Home /メモリ：16GB /SSD：512GB /2023年6月モデル]



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ポータブルゲーミングPC「ROG Ally」インプレッション - GAME Watch



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ご閲覧ありがとうございます。商品は、ROGALLYエイライRC71LゲーミングPCポータブル です。 使用期間は、一ヶ月ぐらいです。一日2時間〜3時間使用していました。目立った傷汚れは、ございません。画面には、保護フィルムを貼って使用していました。おまけとして、本体を持ち運べるケースをお付け致します。即購入可能です。お取り置き不可です。ご質問がありましたら、コメントにてよろしくお願い致します。それでは、ご購入検討よろしくお願い致します。ASUSROGALLYエイライRC71LゲーミングPCポータブル7インチRyzenZ1Extremeメモリ16GBSSD512GBリフレッシュレート120HzカードリーダーWindows11質量608gホワイトRC71L-Z1E512【OS】Windows11Home64ビット【カラー】ホワイト【本体サイズ】幅280.0mm×奥行き111.38mm×高さ21.22~32.43mm(スティック先端からの厚さは40.58mm)約608g【バッテリー駆動】約10.2時間【消費電力】最大約65W【グラフィックス】AMDRadeonグラフィックス(最大8.6TFlopsFP32)【ディスプレイ】7.0型ワイドTFTカラー液晶、グレア、1,920×1,080ドット(リフレッシュレート:120Hz)【CPU】AMDRyzenZ1Extremeプロセッサー【メモリ】16GBLPDDR5-6400【スロット】オンボードメモリのみ【ストレージ】512GB(PCIExpress4.0x4接続)【タッチパネル】搭載【ポインティングデバイス】10点マルチタッチ・タッチスクリーン(静電容量方式)【センサ】加速度センサ、ジャイロセンサ【WindowsHello】指紋認証対応【ボタン】左スティック/右スティック、方向ボタン、表示ボタン、コマンドセンターボタン、ArmoryCrateボタン、メニューボタン、A/B/X/Yボタン、マクロ1ボタン、マクロ2ボタン、左バンパー/右バンパー、左トリガー/右トリガー、音量ボタン、電源ボタン製品年式...2023CPU種類...その他OS...Windows11