【セット】ビヨンド・ローズ・トゥ・ロード ユルセルームの幻竜＋変異混成術師の夜

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商品詳細
遊演体ビヨンド・ローズ・トゥ・ロードユルセルームの幻竜＋サプリメント変異混成術師の夜のセットになります。◆ビヨンド・ローズ・トゥ・ロード「ユルセルームの幻竜」 BeyondRoadstoLord TRPGビヨンドローズトゥロードシリーズの基本ルールセット。・ルールブックの形式が「バインダー方式」の第一版。■状態 コレクション品として棚に保管しておりました。 経年劣化による若干の痛み汚れが見られますが、 損傷はなく状態は概ね良好です。 写真を見て判断をお願いします。■内容物・バインダー・カラーマップ・カラーカード100枚 切り取り：未・ルール（バインダーに綴じ込み済み）・シナリオ（バインダーに綴じ込み済み）・10面体ダイス2個、6面体ダイス3個◆ビヨンド・ローズ・トゥ・ロードサプリメント BeyondRoadstoLordShadeofSouth 変異混成術師の夜■状態 コレクション品として棚に保管しておりました。 経年劣化による若干の痛み汚れが見られますが、 損傷はなく状態は概ね良好です。 写真を見て判断をお願いします。■内容物・カラーマップ・マスターズスクリーン・ルールブック「南西海の魔法使い」・シナリオブック「巨人のいた島」・10面体ダイス2個、6面体ダイス3個※30年くらい前のものなので、多少の傷などございます。 写真を見て判断をお願いします。 出回らない逸品ですのでご購入ご検討ください。#ボードゲーム#遊演体#ローズ・トゥ・ロード#ビヨンド・ローズ・トゥ・ロード#TRPG#rpg
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