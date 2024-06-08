ドライブヘッド DVD

「トミカハイパーレスキュードライブヘッド機動救急警察DVD全12枚」#藤原夏海#國立幸#加戸誉夫#DVD#アニメ日本を代表するミニカーのブランド、トミカの初アニメ化作品。機動救急警察ハイパーレスキューが開発した特殊機体ドライブヘッドと、そのドライバーに選ばれた子どもたちが、平和と安全のために戦う姿を描く。☆★☆ご覧いただきありがとうござます。こちらの商品はレンタルアップ品(レンタル落ち)となります。数箇所に、レンタル専用シールが貼ってあります。また商品によりましてはケースなど傷みがある場合もございますのでご理解いただけますと幸いです。セット販売の場合はバラ売りは不可とさせていただきます。☆即購入歓迎☆



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