魂斗羅 アニバーサリーコレクション クラシック エディション switchソフト

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商品詳細
ContraAnniversaryCollectionClassicEdition北米版switchニンテンドースイッチコントラ魂斗羅アニバーサリーコレクションクラシックエディション北米版switchニンテンドースイッチ日本未発売のパッケージ版です。魂斗羅シリーズ10タイトル収録。新品未開封品日本のスイッチ本体、スイッチライト本体で遊べます。【セット内容】■ゲームソフト リバーシブルジャケット■サウンドトラック■リバーシブルポスター■NES風ダストスリーブケース■トレーディングカード1枚【収録タイトル】■魂斗羅 アーケード■魂斗羅 ファミコン■CONTRA北米版 ファミコン■SUPER魂斗羅エイリアンの逆襲 アーケード■SUPER魂斗羅 ファミコン■魂斗羅スピリッツ スーパーファミコン■SUPERPROBOTECTORALIENREBELS欧州版 スーパーファミコン■コントラ ゲームボーイ■魂斗羅ザ・ハードコア メガドライブ■PROBOTECTOR欧州版 メガドライブ魂斗羅switchコントラ switchコントラアニバーサリーコレクションnintendoswitchソフトニンテンドースイッチソフトニンテンドースイッチ任天堂スイッチソフトスイッチライトswitchライトスイッチ有機elswitch有機el
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