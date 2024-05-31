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SONY PlayStationPortable PSP-3000 MS美品
商品番号 C47623434319
商品名

SONY PlayStationPortable PSP-3000 MS美品
ブランド名 ソニー
特別価格 税込 6,837 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SONYPlayStationPortablePSP-3000MS美品color:SILVERゲーム機本体種類:PlayStationPortableポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#ソニー#SONY箱、説明書、SONYメモリカード4GB、充電アダプタ、充電ケーブル付き　バッテリーなし写真通り　全体的に傷は少ない美品、フィルム剥がしましたので液晶に傷は無いんですがのりみたいな粘着してます、ご自身で傷付けずにクリーニングしてください。バッテリーは付属しません発色良好動作は確認済です。
http://narcologia.ru/goods/capitation578808.html
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