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switch ゼノブレイド1〜3 Proコン、amiibo等オマケ付き
商品番号 K60945012708
商品名

switch ゼノブレイド1〜3 Proコン、amiibo等オマケ付き
ブランド名 ニンテンドースイッチ
特別価格 税込 11,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きまして誠にありがとうございます。ゼノシリーズのセットになります。画像2、ニンテンドースイッチソフトゼノブレイド1、2、3画像3、ニンテンドースイッチプロコンゼノブレイド2エディション(動作問題なしUSB充電ケーブルは未使用)画像4、プレイステーションソフトゼノギアス画像5、プレイステーション2ソフトゼノサーガエピソード1、2、3画像6、amiiboシュルク、ホムラ＆ヒカリ(どちらも新品未開封)ソフト、コントローラーいずれも動作確認済みで、問題なく動作いたします。申し訳ありませんが、バラ売りは行っておりません。よろしくお願いいたします。
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