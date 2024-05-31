switch ゼノブレイド1〜3 Proコン、amiibo等オマケ付き

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商品詳細
ご覧頂きまして誠にありがとうございます。ゼノシリーズのセットになります。画像2、ニンテンドースイッチソフトゼノブレイド1、2、3画像3、ニンテンドースイッチプロコンゼノブレイド2エディション(動作問題なしUSB充電ケーブルは未使用)画像4、プレイステーションソフトゼノギアス画像5、プレイステーション2ソフトゼノサーガエピソード1、2、3画像6、amiiboシュルク、ホムラ＆ヒカリ(どちらも新品未開封)ソフト、コントローラーいずれも動作確認済みで、問題なく動作いたします。申し訳ありませんが、バラ売りは行っておりません。よろしくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/peroration941215.html
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