藤田嗣治作品オークションカタログ2011

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パリのオークションハウスCornettedeSaintCyr（コルネット・ドゥ・サンシール）による藤田君代旧蔵の藤田嗣治作品のオークションカタログ。2011-2013年にかけて6回開催されたうち、本書の回では少女、女性、猫をモチーフにした作品を中心に355点が出品現在日本では入手困難な品かと思います。＊本に直接\u0026付箋貼り付けEuro\u0026円の書き込みがありますご確認の上落札お願い致します。刊行年2011ページ数191#藤田嗣治#カタログ#アート#デッサン#フランス#パリ