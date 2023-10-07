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藤田嗣治作品オークションカタログ2011
商品番号 H87949207012
商品名

藤田嗣治作品オークションカタログ2011
ブランド名 Hspare
特別価格 税込 2,170 円
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商品詳細

パリのオークションハウスCornettedeSaintCyr（コルネット・ドゥ・サンシール）による藤田君代旧蔵の藤田嗣治作品のオークションカタログ。2011-2013年にかけて6回開催されたうち、本書の回では少女、女性、猫をモチーフにした作品を中心に355点が出品現在日本では入手困難な品かと思います。＊本に直接\u0026付箋貼り付けEuro\u0026円の書き込みがありますご確認の上落札お願い致します。刊行年2011ページ数191#藤田嗣治#カタログ#アート#デッサン#フランス#パリ
http://narcologia.ru/goods/ramshackle802766.html
http://narcologia.ru/goods/interconnect207670.html
http://narcologia.ru/goods/freezer45498.html
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