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ホロライブ POP UP PARADE 猫又おかゆ フィギュア
商品番号 R94068272552
商品名

ホロライブ POP UP PARADE 猫又おかゆ フィギュア
ブランド名 Rsmall
特別価格 税込 1,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ゲーセンで獲得したものです。中身は新品未開封だと思いますが、箱に初期傷等がおるかもしれません。よろしくお願い致します。フィギュア種類···コレクションフィギュア素材···その他性別···女
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