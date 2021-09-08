ホロライブ POP UP PARADE 猫又おかゆ フィギュア

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商品詳細
ゲーセンで獲得したものです。中身は新品未開封だと思いますが、箱に初期傷等がおるかもしれません。よろしくお願い致します。フィギュア種類···コレクションフィギュア素材···その他性別···女
http://narcologia.ru/goods/enquire326889.html
http://narcologia.ru/goods/protein397634.html
http://narcologia.ru/goods/preference582738.html
POP UP PARADE ホロライブプロダクション 猫又おかゆ ノンスケール ABS&PVC製 塗装済み完成品フィギュア G94399
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