ホロライブ POP UP PARADE 猫又おかゆ フィギュア



POP UP PARADE ホロライブプロダクション 猫又おかゆ ノンスケール ABS&PVC製 塗装済み完成品フィギュア G94399



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ゲーセンで獲得したものです。中身は新品未開封だと思いますが、箱に初期傷等がおるかもしれません。よろしくお願い致します。フィギュア種類···コレクションフィギュア素材···その他性別···女