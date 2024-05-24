アメデオ・モディリアーニ / ジャンヌ・エビュテルヌ 画集

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商品詳細
アメデオ・モディリアーニ/ジャンヌ・エビュテルヌ画集「LeSilenceEternel:AmadeoModiglianietJeanneHebuterne(1916-1919)」（永遠の静寂-アマデオ・モディリアーニとジャンヌ・エビュテルヌ）MarcRestellini著2009年Pinacotheque◆◆詳細◆◆画家アメデオ・モディリアーニの中心的なモデルである、ジャンヌ・エビュテルヌに関する専門書ジャンヌ・エビュテルヌとアメデオ・モディリアーニの生涯。ジャンヌの人生、モディリアーニとの出会い、この伝説的なカップルの日常を描く。ウィルデンスタイン研究所のカタログレゾネをはじめとする画家に関する参考図書の著者であり、日本、イタリア、スイス、パリでの大規模な展覧会のキュレーターでもある美術史家マルク・レステリーニが、この画家夫婦の関係、愛、創造性、死を辿り、魅力あふれる本を執筆しています。本書は、巨人の陰で目立たないように、繊細な訓練を受けていたジャンヌ・エビュテルヌの絵画・素描作品の初のカタログレゾネであり、素描、絵画、手紙、写真など貴重な資料を掲載。◆◆仕様◆◆洋書フランス語エコール・ド・パリアート芸術写真集作品集画集大型ハードカバー32×24.5cm224ページ◆◆状態◆◆表紙カバーに経年による薄スレ若干ございますページ端に薄ヤケが少し#本#ジャンヌエビュテルヌ#モディリアーニ#アート#エコールドパリ
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