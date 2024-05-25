YOGIBEAR ヨギーベア【スーパーファミコン】動作確認済

スーパーファミコンYOGIBEARヨギーベア当方所有の実機で初期動作（起動〜ゲーム開始当初まで）を確認済みです。外箱の角に少し傷みあります。説明書あり。書き込みありません。説明書に少しシワがあります。写真で状態をご確認ください。写真の付属物が全てです。中古品であることをご理解いただいたうえで、ご購入ください。返品には応じかねます。濡れ防止等の対策をして発送いたします。即購入OKです。



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