レンタル落ちDVD　ヨルムンガンド　1期2期　全12巻セット

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商品詳細
・レンタル落ちです。・ジャケットとディスクのみの発送となりますのてご了承下さい。・両面不織布ケースに入れて、プチプチで梱包しての発送となります。・レンタル品ですので、シールや管理バーコードなど貼ってあります。・ディスクに傷、ジャケットに傷や破れ汚れなどある場合があります。・パソコンにて一通り再生できたものを出品していますが、100%再生を保障するものではありません。・再生機器によっては、一時的な停止やちらつきなどかある場合があります。その点は、ご理解頂いた上でご購入お願い致します。・レンタル品とご理解頂いた方のみ、ご購入お願い致します。
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