ムーンナイト ルノルマンカード デッキ 占い スピリチュアル書籍 使用方法 解説

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【新品未使用】メルカリのキャンペーンに伴いお値下げ中上限に達し次第削除致しますのでご了承ください。大人気☆ムーンナイトルノルマンカードの解説書著者:パトリックシェラー言語:ドイツ語ページ数:200サイズ:21.5x15.1cm(以下HPより引用)カード敷設の芸術は、直感と自分自身の潜在意識の深みから情報を見えるようにする関連する能力に大きく基づいています。ルノルマンカードは、誰もがこの才能を伸ばすことができるツールです。直感とカードの正確な解釈は、めったに先天的な能力ではありません。それらは体系的で粘り強い実践の結果です。この本は、あなたが意図的にこの道を進みルノルマンカードを独立して使用してカード敷設の芸術を学ぶ方法について、あなたに鮮やかな方法で知識を与えます。#ルノルマンカード#オラクルカード#デッキ#占い#タロットカード#スピリチュアル