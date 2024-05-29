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Nintendo NINTENDO DS ニンテンドー DSI LL DARK…
商品番号 C99837830934
商品名

Nintendo NINTENDO DS ニンテンドー DSI LL DARK…
ブランド名 ニンテンドーDS
特別価格 税込 6,273 円
在庫状況 あり

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商品詳細

NintendoNINTENDODSニンテンドーDSILLDARKBROWNcolor:BROWNゲーム機本体種類:NINTENDODSポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#任天堂#Nintendo#DS#DSill#テトリス#ぷよぷよほぼ開封のみで、使用回数も数回ですテトリス、ぷよぷよのカセット付き本体ケース付き動作確認済みです目立つ汚れ・破損等は無いかと思いますが、自宅保管の中古品になりますので、ご購入後のクレーム等には、対応いたしかねますので、以上をご了承頂いた上でのご購入を、宜しくお願い致します。又、注意を配ってはおりますが、何分素人検品の為、ご理解・ご了承の上で、ご購入お願い致します。
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