ファミコン　ソフト　スーパーチャイニーズ

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「スーパーチャイニーズ」子供の頃に遊んでいたソフトです。自宅にて保管していました。動作確認が出来ていません。箱、説明書、シール、ハガキなどあります。カセットの汚れなどあります。写真にてご確認の上ご購入をお願いします。神経質な方や気にされる方はご遠慮いただき、ご理解いただける方のみご購入お願い致します。返品等のご対応は受け付けておりませんので、よろしくお願いいたします。#ゲーム#アクション#ファミコン#Other