ロバート・パーカーのワイン本 らくらくメルカリ便での匿名配送

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商品詳細
ダストカバー、紙面・小口に日焼け・シミがあります。Parker'sWineBuyer'sGuide,7thEdition:TheComplete,Easy-to-UseReferenceonRecentVintages,Prices,andRatingsforMorethan8,000WinesfromAlltheMajorWineRegionsRobertM.ParkerSimon\u0026Schuster(2008/10/7)ISBN-13:978-0743271998Bordeaux,theDefinitiveGuideDorlingKindersleyPublishersLtd(1986/1/1)ISBN-13:978-0863181931Bordeaux:AConsumer'sGuidetotheWorld'sFinestWineSimon\u0026Schuster(1991/11/15)ISBN-13:978-0671674601Bordeaux:RevisedThirdEditionSimon\u0026Schuster(1998/11/2)ISBN-13:978-0684800158ワイン・アドヴォケイトのボルドーワインの評価を地区ごとにまとめた本の1版、2版、3版#ロバート・パーカー#ボルドーワイン#ヴィンテージワイン#winebook#bordeaux#洋書#古書#中古本#winebooks#ワイン本
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