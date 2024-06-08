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煎茶一式
商品番号 S89930272915
商品名

煎茶一式
ブランド名 Ssmall
特別価格 税込 14,006 円
在庫状況 あり

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商品詳細

茶道・華道を教えていた親戚の品です。お煎茶道具一式でしょうか？帛紗は、使用品のようです。気になる方は、追加画像撮りますのでお気軽にお声掛けください。350003150030,00029800
http://narcologia.ru/goods/cowpox838839.html
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