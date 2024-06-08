希少　鉄瓶　光龍堂　貴重

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相当古い鉄瓶です 色んな模様に書かれて 知識が余り知らない私ですので出品しました 滅多に出回らない貴重の鉄瓶です 10万以上の鉄瓶ですので キャンペーン中です 是非サイズ 高さ 20㎝(持ち迄) 10㎝(持ち除く) 直径 11㎝ 底径 11時キャンペーン中です 是非但し沖縄配送費は購入者負担致します返品交換致しませんのでご了承の上ご購入下