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希少　鉄瓶　光龍堂　貴重
商品番号 E40743556944
商品名

希少　鉄瓶　光龍堂　貴重
ブランド名 Esmall
特別価格 税込 21,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

相当古い鉄瓶です　色んな模様に書かれて　知識が余り知らない私ですので出品しました　滅多に出回らない貴重の鉄瓶です　10万以上の鉄瓶ですので　キャンペーン中です　是非サイズ　高さ　20㎝(持ち迄)　　　　　　　10㎝(持ち除く)　　　　直径　11㎝　　　　底径　11時キャンペーン中です　是非但し沖縄配送費は購入者負担致します返品交換致しませんのでご了承の上ご購入下
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