KAWAI カワイ ミニグランドピアノ 木製

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商品詳細
KAWAIカワイミニグランドピアノ木製セット内容-本体のみ ※元箱なし音出し確認済み[商品の状態]キズ、汚れなどはなくとても綺麗です。数回使っただけで、長らく保管していました。発送はプチプチに包みまして、代わりの箱にお入れしてお送りいたします。#カワイグランドピアノミニ種類···グランドピアノ
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