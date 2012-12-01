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東京事変 Hard Disk 初回完全限定生産　コンプリートCD-BOX
商品番号 O96928503770
商品名

東京事変 Hard Disk 初回完全限定生産　コンプリートCD-BOX
ブランド名 Osmall
特別価格 税込 9,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

閲覧頂きありがとうございます。東京事変　『HardDisk』　ハードディスク　初回完全限定生産　コンプリートCD-BOX※東京事変ロゴ入りUSB付き当時、定価20,000円で購入したものになります。あまり開封していないため、綺麗な状態だと思います。側の袋は少し破れています、ご了承願います。Disc8枚組・Disc1　教育　12曲収録・Disc2　大人　11曲収録・Disc3　娯楽　13曲収録・Disc4　スポーツ　13曲収録・Disc5　大発見　14曲収録・Disc6　colorbars　5曲収録・Disc7　深夜枠　13曲収録・Disc8　特典CD　RecoveryDisc　9曲収録一部に少しキズがありますので気になる方はご遠慮下さい素人保存のため、細かい傷など気になる方はご遠慮ください。他商品と併せての購入頂ける場合、5%引き致します。#東京事変#椎名林檎
http://narcologia.ru/goods/capitation43208.html
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