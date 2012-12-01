東京事変 Hard Disk 初回完全限定生産　コンプリートCD-BOX

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閲覧頂きありがとうございます。東京事変 『HardDisk』 ハードディスク 初回完全限定生産 コンプリートCD-BOX※東京事変ロゴ入りUSB付き当時、定価20,000円で購入したものになります。あまり開封していないため、綺麗な状態だと思います。側の袋は少し破れています、ご了承願います。Disc8枚組・Disc1 教育 12曲収録・Disc2 大人 11曲収録・Disc3 娯楽 13曲収録・Disc4 スポーツ 13曲収録・Disc5 大発見 14曲収録・Disc6 colorbars 5曲収録・Disc7 深夜枠 13曲収録・Disc8 特典CD RecoveryDisc 9曲収録一部に少しキズがありますので気になる方はご遠慮下さい素人保存のため、細かい傷など気になる方はご遠慮ください。他商品と併せての購入頂ける場合、5%引き致します。#東京事変#椎名林檎