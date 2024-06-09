DSi レシラムゼクロムエディション＋青色DSi本体　\u0026カセット２個

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商品詳細
①DSiポケモンエディション動作確認済みです。全ボタン問題なく正常でした。 タッチペン、充電器は揃ってます。多少使用感はありますが目立った傷や汚れはないです。こちらも２つもってたのでもう一つも出品いたします。②青色 DSi動作確認済みです。こちらも全ボタン正常でしたが、ポケモンよりは使用感あります。タッチペンはついてます。#任天堂#Nintendo#DSi#Pokemon
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