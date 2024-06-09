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DSi レシラムゼクロムエディション＋青色DSi本体　\u0026カセット２個
商品番号 T94351496374
商品名

DSi レシラムゼクロムエディション＋青色DSi本体　\u0026カセット２個
ブランド名 ニンテンドー
特別価格 税込 4,941 円
在庫状況 あり

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商品詳細

①DSiポケモンエディション動作確認済みです。全ボタン問題なく正常でした。　タッチペン、充電器は揃ってます。多少使用感はありますが目立った傷や汚れはないです。こちらも２つもってたのでもう一つも出品いたします。②青色　DSi動作確認済みです。こちらも全ボタン正常でしたが、ポケモンよりは使用感あります。タッチペンはついてます。#任天堂#Nintendo#DSi#Pokemon
http://narcologia.ru/goods/subtropical191301.html
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