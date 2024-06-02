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商品詳細
#ピノキオSMAP#ピノキオCD ←タップでいろいろと見られます♪⭐定価は12000円完全予約受注生産のため、新品未開封は大変希少！とても綺麗です。フィルムの破れ・色褪せ・潰れ等はありません。購入当初に、とても近いと思います◯完全特別仕様・1曲毎に1CD(19枚組)のギフトボックス仕様・メンバーソロディスクは、メンバー案デザイン・紙ジャケット封入、GIFTメッセージ記載・全面金銀箔押し・金メダル封入・Disc13にフルバージョンのThemeofgiftが収録◯CD①Themeofgift-prologue②JustGo!③さかさまの空☆NHK連続テレビ小説「梅ちゃん先生」主題歌④HIKARI☆タイトルは木村の案⑤おはよう/木村拓哉・香取慎吾⑥君とBoogieWoogie/作詞・作曲:ナオト・インティライミ⑦gift☆SMAP出演セブン\u0026アイ「夏ギフト・冬ギフト」CMソング⑧真夏の脱獄者/作詞・作曲:椎名林檎☆椎名のアルバム「逆輸入〜港湾局〜」にセルフカバーバージョンとして全編英語詞に変更⑨イナクテサビシイ/作詞:Blaise・Maynard・tax⑩IWannaBeYourMan/稲垣吾郎・草彅剛・慎吾⑪エンジェルはーと/作詞:野島伸司⑫前に!⑬Themeofgift⑭ねぇ…/中居正広、作詞作曲:N.マッピー⑮La+LOVE\u0026PEACE/拓哉⑯SpecialThanks/吾郎⑰唐獅子牡丹/剛⑱MONSTERS/慎吾☆香取・山下智久主演TBS系日曜劇場『MONSTERS』主題歌、山ピーとのデュエット曲⑲CRAZYFIVE/作詞・作曲・編曲:マッピー☆メンバー紹介曲。類似楽曲にFiveTrueLove、FIVERESPECTジャニーズグッズスマップ#初回限定盤#完全予約#新品未開封#国内正規品#アルバム#CD#ミュージック#邦楽#音楽#音源#ポップス#POPS#シングル#マキシシングル#アルバム#SMAP#スマップ#新しい地図#のんびりなかい#のんびりな会#中居正広#木村拓哉#稲垣吾郎#草彅剛#香取慎吾#ジャニーズ#ナオトインティライミ#椎名林檎#野島伸司
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GIFT of SMAP【新品未開封・完全予約生産・スペシャル限定盤・国内正規品
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SMAP スペシャル限定盤 GIFT of SMAP | まんだらけ Mandarake