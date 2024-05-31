PlayStation4 メタルギア限定本体 ソフト無し

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商品詳細
「PlayStation®4METALGEARSOLIDVLIMITEDPACKTHEPHANTOMPAINEDITIONCUHJ-10009」ソニー・インタラクティブエンタテインメント定価:￥49980ソフトとコントローラーを接続するケーブル、HDMIケーブル欠品です。それ以外にも説明書などないものもあります。写真に写ったものがお送りできる付属品の全てです。動作は問題ございません。こちらの箱（箱にキズアリ）に梱包後、さらに大きなダンボールに梱包して発送いたします。ご了承のうえ購入ください。#ソニー・インタラクティブエンタテインメント#ゲーム#本体#PlayStation4#PlayStation_4#PS4
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