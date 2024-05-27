極美品　ニンテンドー3DS LL ターコイズ×ブラック

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商品詳細
☆動作確認済み☆レアな限定カラーです！☆キズはほぼない極美品です。（線傷もないです。）☆大画面のLLです(^^)☆タッチペンメモリーカード4G充電ケーブル付き完品だと思いますが写真にあるもので全てです。#任天堂#ゲーム#本体#Nintendo3DS#Nintendo_3DS#3DS
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