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YAMAHA トランペット YTR-2330 マウスピース２個付き
商品番号 K19965306156
商品名

YAMAHA トランペット YTR-2330 マウスピース２個付き
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 19,075 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。コメントなし即購入も可能です。■商品■YAMAHAヤマハトランペットYTR-2330型番：C9160マウスピース２個付き■状態■全体的に綺麗です。使用に伴う最小限のくすみ、小キズはよく見るとございますが、目立つようなものではありません。一部、凹みあります。（写真10枚目）写真にてご確認下さい。#ヤマハ#ヤマハトランペット#yamaha#トランペット#ytr2330#りんごの出品
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