氷室京介/KING OF ROCK SHOW 88´S-89´S TURNIN…

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。パス付きの初回版になります。傷などは無く、ケースのみ擦れがあります。即購入、大歓迎です。「氷室京介/KINGOFROCKSHOW88'S-89'STURNINGPROCESS」氷室京介定価:￥5714#氷室京介#CD・DVD中古のお品になりますので、写真をご確認の上、購入下さい。プチプチにて梱包させて頂きます。宜しくお願い致します。#氷室京介#DVD#KING
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