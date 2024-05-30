レトロゲームまとめ売りPC-6001　ジャンク

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全て動作未確認のためジャンク品です。バラ売りしてましたが商品の置き場がないためまとめ売りにしてみます。傷汚れホコリ有ります。全てのテープが使用出来るかわかりません。マジック等の書き込みがあるテープもあります。箱もダメージがあります。状態は写真を確認して下さい。ジャンク品です。インテリアにいかがでしょうか？全ての商品に写真を撮ってありますのでリクエスト有りましたら写真追加いたします。古い物、中古品、ジャンク品にご理解ある方よろしくお願いします。PC-6001レトロゲーム昭和レトロゲームテープ猫の冒険ゾンビーアタックオニオンハウス