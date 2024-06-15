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ニンテンドースイッチ本体 スプラトゥーン2セット⭐︎完品ですが画面ヤケあります！
商品番号 K89000843133
商品名

ニンテンドースイッチ本体 スプラトゥーン2セット⭐︎完品ですが画面ヤケあります！
ブランド名 ニンテンドースイッチ
特別価格 税込 9,030 円
在庫状況 あり

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商品詳細

●動作確認済みです。●付属品スイッチ本体、Joy-Con（LR）、セーフティーガイド、ドック、グリップ、ACアダプター、ストラップ2個、HDMIケーブル、オリジナルステッカー3枚、スプラトゥーン2ソフト、箱●本体の状態⚠️多少訳あり品の理由全てビニール袋に入っているので綺麗に見えますがスイッチ本体とJoy-Conは擦り傷やテカリなど使用感あります。画面はフィルム貼ってますので比較的綺麗ですが画面左側にヤケありります。他は普通の中古品レベルです。●その他スプラトゥーン2ソフト付き！セット￼
http://narcologia.ru/goods/calling825450.html
http://narcologia.ru/goods/contemplate251977.html
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