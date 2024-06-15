ニンテンドースイッチ本体 スプラトゥーン2セット⭐︎完品ですが画面ヤケあります！

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●動作確認済みです。●付属品スイッチ本体、Joy-Con（LR）、セーフティーガイド、ドック、グリップ、ACアダプター、ストラップ2個、HDMIケーブル、オリジナルステッカー3枚、スプラトゥーン2ソフト、箱●本体の状態⚠️多少訳あり品の理由全てビニール袋に入っているので綺麗に見えますがスイッチ本体とJoy-Conは擦り傷やテカリなど使用感あります。画面はフィルム貼ってますので比較的綺麗ですが画面左側にヤケありります。他は普通の中古品レベルです。●その他スプラトゥーン2ソフト付き！セット￼