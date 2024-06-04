氷菓 公式設定集（新品未開封）

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商品詳細
京都アニメーション氷菓公式設定集新品未開封です。保管用に購入しましたが断捨離致します。■商品詳細サイズ：A4縦サイズ（W210mm×H297mm）ページ数：本文190ページ印刷：フルカラー原画集イラスト集公式設定集公式資料集米澤穂信公式ファンブック 設定集資料集
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