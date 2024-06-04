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有機電荷移動錯体の結晶育成 有機金属・有機超伝導体を中心に
商品番号 Q49529595061
商品名

有機電荷移動錯体の結晶育成 有機金属・有機超伝導体を中心に
ブランド名 Qsmall
特別価格 税込 5,980 円
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商品詳細

「有機電荷移動錯体の結晶育成有機金属・有機超伝導体を中心に」安西弘行定価:￥3200カバー少スレ程度はありますが、書き込み等なく美品だと思います。#安西弘行#本#自然／化学
http://narcologia.ru/goods/parenthesis491944.html
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