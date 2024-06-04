

有機電荷移動錯体の結晶育成 -有機金属・有機超伝導体を中心に-



有機電荷移動錯体の結晶育成 有機金属・有機超伝導体を中心に



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無機物のハロゲンと有機物を組み合わせて触媒を創り出すことに成功 ...



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研究成果｜山口大学 工学部 応用化学科



3-3 ウラン化合物で見つかった電子の遅い揺らぎ | 原子力機構の研究 ...



多電子系の超高速光誘起相転移 - 共立出版



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2022年6月9日リリース〕嵩高いケチミンを作るには？分子内の転位反応を ...

「有機電荷移動錯体の結晶育成有機金属・有機超伝導体を中心に」安西弘行定価:￥3200カバー少スレ程度はありますが、書き込み等なく美品だと思います。#安西弘行#本#自然／化学