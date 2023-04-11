

『UKプログレッシブ・ロックの70年代』＆『 Vol.2』の２冊 (青林堂刊行) 『UKプログレッシブ・ロックの70年代』＆『 Vol.2』の２冊 (青林堂刊行)



『UKプログレッシブ・ロックの70年代』＆『 Vol.2』の２冊 (青林堂刊行) 『UKプログレッシブ・ロックの70年代』＆『 Vol.2』の２冊 (青林堂刊行)



『UKプログレッシブ・ロックの70年代』＆『 Vol.2』の２冊 (青林堂刊行) 『UKプログレッシブ・ロックの70年代』＆『 Vol.2』の２冊 (青林堂刊行)



『UKプログレッシブ・ロックの70年代』＆『 Vol.2』の２冊 (青林堂刊行) 『UKプログレッシブ・ロックの70年代』＆『 Vol.2』の２冊 (青林堂刊行)



『UKプログレッシブ・ロックの70年代』＆『 Vol.2』の２冊 (青林堂刊行) 『UKプログレッシブ・ロックの70年代』＆『 Vol.2』の２冊 (青林堂刊行)



『UKプログレッシブ・ロックの70年代』＆『 Vol.2』の２冊 (青林堂刊行) 『UKプログレッシブ・ロックの70年代』＆『 Vol.2』の２冊 (青林堂刊行)



『UKプログレッシブ・ロックの70年代』＆『 Vol.2』の２冊 (青林堂刊行) 『UKプログレッシブ・ロックの70年代』＆『 Vol.2』の２冊 (青林堂刊行)



『UKプログレッシブ・ロックの70年代』＆『 Vol.2』の２冊 (青林堂刊行) 『UKプログレッシブ・ロックの70年代』＆『 Vol.2』の２冊 (青林堂刊行)



『UKプログレッシブ・ロックの70年代』＆『 Vol.2』の２冊 (青林堂刊行) 『UKプログレッシブ・ロックの70年代』＆『 Vol.2』の２冊 (青林堂刊行)



『UKプログレッシブ・ロックの70年代』＆『 Vol.2』の２冊 (青林堂刊行) 『UKプログレッシブ・ロックの70年代』＆『 Vol.2』の２冊 (青林堂刊行)



『UKプログレッシブ・ロックの70年代』＆『 Vol.2』の２冊 (青林堂刊行) 『UKプログレッシブ・ロックの70年代』＆『 Vol.2』の２冊 (青林堂刊行)



『UKプログレッシブ・ロックの70年代』＆『 Vol.2』の２冊 (青林堂刊行) 『UKプログレッシブ・ロックの70年代』＆『 Vol.2』の２冊 (青林堂刊行)



『UKプログレッシブ・ロックの70年代』＆『 Vol.2』の２冊 (青林堂刊行) 『UKプログレッシブ・ロックの70年代』＆『 Vol.2』の２冊 (青林堂刊行)



『UKプログレッシブ・ロックの70年代』＆『 Vol.2』の２冊 (青林堂刊行) 『UKプログレッシブ・ロックの70年代』＆『 Vol.2』の２冊 (青林堂刊行)



『UKプログレッシブ・ロックの70年代』＆『 Vol.2』の２冊 (青林堂刊行) 『UKプログレッシブ・ロックの70年代』＆『 Vol.2』の２冊 (青林堂刊行)

青林堂から1996年と1997年に発行された、①『UKプログレッシブ・ロックの70年代』と②『UKプログレッシブ・ロックの70年代Vol.2』の2冊をまとめて出品します。 紹介された主要５グループと個別インタビューに応じたメンバー(延べ23人)の詳細は、①は写真4枚目、②は写真8枚目の目次をご覧下さい。 またレコード・ジャケットの写真が、①はシングル盤、②はLPの海外盤と日本国内盤について合わせて56頁にもわたり掲載されています。 両書とも本文は悪くない状態で書き込みも無いのですが、経年感・使用感があり、①の表紙の角折れ、帯(②のみ)にいたみがあるなどしますのであらかじめご了承下さい。配送は「ゆうゆうメルカリ便」で匿名配送します。