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『UKプログレッシブ・ロックの70年代』＆『 Vol.2』の２冊 (青林堂刊行)
商品番号 F97073871818
商品名

『UKプログレッシブ・ロックの70年代』＆『 Vol.2』の２冊 (青林堂刊行)
ブランド名 Fsmall
特別価格 税込 1,998 円
在庫状況 あり

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商品詳細

青林堂から1996年と1997年に発行された、①『UKプログレッシブ・ロックの70年代』と②『UKプログレッシブ・ロックの70年代Vol.2』の2冊をまとめて出品します。　紹介された主要５グループと個別インタビューに応じたメンバー(延べ23人)の詳細は、①は写真4枚目、②は写真8枚目の目次をご覧下さい。　またレコード・ジャケットの写真が、①はシングル盤、②はLPの海外盤と日本国内盤について合わせて56頁にもわたり掲載されています。　両書とも本文は悪くない状態で書き込みも無いのですが、経年感・使用感があり、①の表紙の角折れ、帯(②のみ)にいたみがあるなどしますのであらかじめご了承下さい。配送は「ゆうゆうメルカリ便」で匿名配送します。
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