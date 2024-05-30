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【箱・本体・保証書 一致】動作 美品 SNK NEO GEO ネオジオ 本体
商品番号 C93283486928
商品名

【箱・本体・保証書 一致】動作 美品 SNK NEO GEO ネオジオ 本体
ブランド名 Csmall
特別価格 税込 33,876 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【商品詳細】メーカー:SNK商品名:NEOGEO/ネオジオ付属品:元箱・本体・コントローラー・ACアダプター・AVケーブル・取扱説明書・保証書【コンディション】動作確認済み。箱のダメージやスティックレバーボールのヒビなど、経年使用によるダメージは少しあります。大切に使っていましたので目立つ汚れや破損はそれ以外にはなくコンディションは良い方ではないかと思います。一応、年代物ですので、中古機器ということをご理解いただける方あまり細かいところまで気になる方はご遠慮ください。
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