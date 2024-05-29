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山下達郎　ガチャ　フルコンプ
商品番号 X30655691772
商品名

山下達郎　ガチャ　フルコンプ
ブランド名 Xsmall
特別価格 税込 3,192 円
在庫状況 あり

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商品詳細

グッズ種類···アクリルスタンド(アクスタ)1枚目はディスプレイの例に￼なります。お送りするのは2枚目の画像のものになります。全8種類コンプリート品ですFORYOURIDEONTIMEMOONGROWGREATESTHITSOFTATSUROYAMASHITAGOAHEADSPACYIT'SAPOPPIN'TIMECIRCUSTOWN新品未開封品。カプセルは付属いたしません。#山下達郎#TASUROYAMASHITA#CITYPOP#シティポップ#FORYOU#レコード即購入⭕️
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