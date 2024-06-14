AKIRA 全巻セット

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商品詳細
購入後1度読み、本棚に置いていました。6巻の背表紙に2センチほどの傷があります。即購入可能です。値下げ要相談です。猫を飼育しております。目立つ毛は取り除いておりますが、細かな毛が残っていることがございます。ご了承ください。
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