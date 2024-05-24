しまむら　ちろぴのクッションセット　　本日出品終了

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ちろるぴのセットです。開封しましたが使用しなかったため保管していました。あくまでも自宅保管のため神経質な方は購入をお控え下さい＾＾引っ越しのため本日出品終了します。欲しい方はコメント下さい#youtubeちろぴの#YouTube#ちろぴの新品未使用