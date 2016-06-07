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「relics」SOFT BALLET
商品番号 I42920850992
商品名

「relics」SOFT BALLET
ブランド名 Iankle
特別価格 税込 13,965 円
在庫状況 あり

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商品詳細

「relics」SOFTBALLETステンレスマグ付きマグは新品未使用ですが画像4枚目にある様に最初からキズがありましたCD、Blu-ray、ブックレット共目立つ様な傷はなく状態は良いと思いますが、中古品になりますので考慮の上、ご購入お願いします不明な点はご購入前にコメントお願い致します
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