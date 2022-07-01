

ヰ世界情緒の初ワンマン「Anima」映像化決定 - 音楽ナタリー



V.W.P（花譜／理芽／春猿火／ヰ世界情緒／KOKO） V.W.P 1st ONE-MAN ...



【ヰ世界情緒】1st LIVE Blu-ray「Anima」／1st ONE-MAN LIVE「Anima」



早い者勝ち 【理芽】1st ONE-MAN LIVE「NEUROMANCE」花譜 ヰ世界情緒 ...



ヰ世界情緒 | LIVE/EVENT | KAMITSUBAKI STUDIO



最速ライブレポートをお届け！】バーチャルダークシンガー「ヰ世界情緒 ...



V.W.Pがゲーム「アーテリーギア」とコラボ、ヰ世界情緒の1stワンマン ...



ヰ世界情緒 1st ONE-MAN LIVE「Anima」開催へ寄せて｜ぬーろしす



ヰ世界情緒 | LIVE/EVENT | KAMITSUBAKI STUDIO



私たちは魔女だ」神椿V.W.Pインタビュー 1stワンマンへ5人が語る決意 ...



【V.W.P】1st ONE-MAN LIVE「魔女集会&現象」Blu-ray／1st ONE-MAN LIVE「魔女集会&現象」



花譜×ヰ世界情緒 - OTOTOY



ヰ世界情緒 -Isekaijoucho- - YouTube



V.W.P 1st ONE-MAN LIVE「現象」 - Z-aN



最速ライブレポートをお届け！】バーチャルダークシンガー「ヰ世界情緒 ...

【理芽】Blu-ray/1stONE-MANLIVE「NEUROMANCE」商品説明2021年5月15日(土)に開催された理芽の1stONE-MANLIVEが待望の映像化！2019年にデビューした理芽の初めてのワンマンとなった本公演は、このライブの2ヶ月後に発売された1stAlbum「NEWROMANCER」の収録全曲を披露、ゲストに花譜、Guianoを招くなど、フルバンドとともに全21曲を熱演。デビューしてからこのステージに立つまでを振り返りアーティストとしての心境を初めて語ったMCなども完全収録。ライブ全編を収録したBlu-rayの他、LIVE音源を収録した2枚組CDアルバムも同梱。更に、ライブ当時にイラストレーター17名が描き下ろした公式ファンアートを1冊にまとめたアートブック(20P)も付属。【内容】Blu-ray（131分）、CD2枚組、アートブック(20P)【収録曲】Blu-ray21曲CD21曲（CD2枚組）収録曲［Blu-ray］1：ユーエンミー2：ピロウトーク3：Flowering4：さみしいひと5：ラヴソング6：ネクロマンサー7：YourSong8：ねぇママ9：いたいよ10：宿木11：クライベイビー12：胎児に月はキスをしない13：甘美な無法14：食虫植物15：まほうfeat.花譜16：魔的feat.花譜17：十九月18：透過夏feat.Guiano19：法螺話feat.Guiano20：NEUROMANCE21：やさしくしないで［CD（LIVE音源）DISC1］M1〜M14［CD（LIVE音源）DISC2］M15〜M21確認の為に開封しておりますが未使用新品になります。発送は御購入より36時間以内に、梱包材を用いて丁寧に梱包し、ネコポス(匿名配送)にて行わせて頂きます。現在、同時に神椿関連の商品を複数出品させて頂いております。レアな商品も御座いますので、是非併せて御覧頂ければ幸いです。↓関連商品一覧↓#なかむーカフその他、御質問やお値下げ交渉等御座いましたらコメント欄よりお気軽に宜しくお願い致します。神椿レコード花譜理芽春猿火ヰ世界情緒幸祜カンザキイオリguiano