任天堂 ニンテンドー 2DS 青 クリアブルー 限定パック

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★即購入OK★お値下げ不可動作確認済みです。付属品:本体、タッチペン、SDカード動作確認で使用したソフトは付属しません。細かい商品の状態や使用感に関しては商品画像でご確認下さいませ。全ての箇所を写しきれている訳では無いため見せて欲しい箇所などあればお気軽にお申し付け下さい。商品の購入時期や使用期間についての質問にはお答えしておりません。商品画像での判断をお願い致します。中古品という事をご理解の上ご購入下さい。取り置きや専用出品等は行っていません。コメントのやり取りの途中だった場合でも先に購入された方とのお取引を優先させて頂きます。トラブル防止のため悪い評価が複数見受けられる方とのお取引は控えさせて頂きます。商品に何か問題がある場合は受け取り評価前にお知らせ下さい。評価後にお知らせ頂いても対応致しかねます。宜しくお願い致します！m-120301-14