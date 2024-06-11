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- 西洋彫刻 イタリア製A.SANTINI アンテルマサンティーニ男性像 N5523
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商品詳細
大きさ 高さ約26.8cm 幅約8cm×約9cm重さ約684ｇ材質は樹脂、練物になります。台にテープ跡が見受けられます。土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにてその都度ご案内しております。トラブル防止のため必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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