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SONY PSP-3000 本体 ピアノブラック 完品
商品番号 S78144042597
商品名

SONY PSP-3000 本体 ピアノブラック 完品
ブランド名 プレイステーションポータブル
特別価格 税込 6,909 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。SONYPSP-3000のピアノブラックになります。出品前に動作確認、初期化はしております。ファームウェアに関しても写真をご参照下さい。《商品状態》本体正面に目立つ傷は無いかと思います。裏面に若干の擦れがございます。写真をご参照下さい。《商品内容物》・本体・外箱、内箱・ACアダプター・電源コード・バッテリーパック・取扱説明書　新品未使用品・メモリースティック2GB完品です。中古品なのでご理解の程、よろしくお願いします。無言、即購入問題御座いませんので、よろしくお願いします。SONYPlayStationPortablePSP-3000PBcolor:REDゲーム機本体種類:PlayStationPortableポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#ソニー#SONY#プレイステーションポータブル
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