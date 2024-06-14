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著者サイン入り メタリカ So What! Metallica
商品番号 E17342146555
商品名

著者サイン入り メタリカ So What! Metallica
ブランド名 Eankle
特別価格 税込 2,490 円
在庫状況 あり

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商品詳細

洋書著者サイン入りメタリカ公式本2005年ごろ発売記念ファンクラブ特典としてサイン入りとして販売されたものです。飾っていただけですので中身は綺麗ですが表紙のスレ、角破れあります。ちなみにスレ破れは購入時からです。その他メタリカファンクラブ品、限定品出してますので宜しかったらご覧ください→#ぴっこりーMetallica
http://narcologia.ru/goods/providence214594.html
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