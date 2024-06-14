著者サイン入り メタリカ So What! Metallica

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商品詳細
洋書著者サイン入りメタリカ公式本2005年ごろ発売記念ファンクラブ特典としてサイン入りとして販売されたものです。飾っていただけですので中身は綺麗ですが表紙のスレ、角破れあります。ちなみにスレ破れは購入時からです。その他メタリカファンクラブ品、限定品出してますので宜しかったらご覧ください→#ぴっこりーMetallica
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