ケロロRPG 騎士と武者と伝説の海賊　DS ソフト　攻略本

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商品詳細
当時新品でソフトを購入したのですが、説明書を抑える部分の影響でパッケージの紙が少し凹んでいます。
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http://narcologia.ru/goods/teaspoonful782351.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual135646.html
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