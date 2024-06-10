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ケロロRPG 騎士と武者と伝説の海賊　DS ソフト　攻略本
商品番号 T21563590326
商品名

ケロロRPG 騎士と武者と伝説の海賊　DS ソフト　攻略本
ブランド名 Tankle
特別価格 税込 2,340 円
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商品詳細

当時新品でソフトを購入したのですが、説明書を抑える部分の影響でパッケージの紙が少し凹んでいます。
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