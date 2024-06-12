【動作OK】ニンテンドー 3DS コスモブラック 本体セット 23-10-43



ニンテンドー3DS コスモブラック【メーカー生産終了】 ニンテンドー3DS コスモブラック【メーカー生産終了】



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【動作OK】ニンテンドー（任天堂/Nintendo）3DSコスモブラック本体セットの出品です。◆商品内容◆・3DS本体（コスモブラック）・タッチペン・ACアダプタ・充電スタンド・ARカード・化粧箱液晶画面・タッチ画面・ACアダプタ・スティックがヤケていますが動作上の問題はなく、ゲームプレイ良好です！！すべてアルコール清掃済みですので気持ちよくお使いいただけます☆◆動作確認リスト◆・電源ボタン、各種ボタンOK・映像、音声出力OK・ソフト読み込みOK◆オプション◆・SDカード +400円※オプション希望の場合は購入する前にご連絡ください。通常使用による経年劣化（擦れ・色のくすみ）などございます。外観にもキズがございます。☆注意事項/追記★動作品ですが細かい事が気になる方や完璧を求める方は入札をお控え下さい。写真が全てですので不明な点はご質問ください。他にもゲーム機を販売しております。複数購入の際は割引をさせて頂きますのでコメントにてお申し付けください。