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開田裕治　怪獣画廊　初版
商品番号 P86879955058
商品名

開田裕治　怪獣画廊　初版
ブランド名 Pankle
特別価格 税込 1,580 円
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商品詳細

初版ですが帯がありません。ウルトラQ・ウルトラマン・ウルトラセブン・ガメラ・ゴジラなど。レーザーディスクやプラモのイラストなど懐かしい作品がたくさんあります。背表紙に若干経年劣化もあります。完璧を求める方はご遠慮ください。
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