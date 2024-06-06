開田裕治　怪獣画廊　初版

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商品詳細
初版ですが帯がありません。ウルトラQ・ウルトラマン・ウルトラセブン・ガメラ・ゴジラなど。レーザーディスクやプラモのイラストなど懐かしい作品がたくさんあります。背表紙に若干経年劣化もあります。完璧を求める方はご遠慮ください。
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